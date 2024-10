“Estamos varrendo a esquerda do estado de São Paulo”, diz Tarcísio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, nesta terça-feira, durante um evento de campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na zona sul da capital paulista, que a direita está “varrendo” a esquerda para fora da região.

A declaração foi dada enquanto Tarcísio fazia um balanço sobre o saldo de sua primeira campanha como cabo eleitoral de aliados tanto no interior, como no litoral e na capital do estado.

“O PT fez três prefeituras das 645 de São Paulo. Lucianópolis, sabe quantos habitantes tem? Tem 2.200 habitantes. Santa Lúcia, que tem 8.000. E Matão, com 79.000. De 645 municípios, está disputando três segundos turnos e se Deus quiser será derrotado em pelo menos dois deles. Então acho que o saldo é extremamente positivo, a gente está varrendo a esquerda do estado de São Paulo.”