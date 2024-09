Esporte cria programa para pessoas com deficiência praticarem surfe

O Ministério do Esporte criou oficialmente nesta segunda-feira o programa “Maré Inclusiva”, que prevê a instalação de núcleos de atendimento por meio de parcerias com Estados, municípios e organizações da sociedade civil para oferecer aulas gratuitas de surfe para pessoas com deficiência, o parasurf.

“Enquanto os olhos do mundo estão voltados para as estrelas do paradesporto mundial, o Brasil dá um passo à frente e cria condições para que as pessoas com deficiência possam também praticar o parasurf”, afirma o ministro André Fufuca.

O público-alvo do programa são pessoas com deficiência a partir de 6 anos de idade. Ao menos 50% das vagas serão para meninas e mulheres.

De acordo com o ministério, o “Maré Inclusiva” tem as metas de estimular a inclusão social, o lazer e a prática regular do parasurf e promover o desenvolvimento integral, a melhoria da qualidade de vida e a autonomia da pessoa com deficiência.