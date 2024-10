Escritor lançará livro em evento com pocket show, em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O escritor André Carvalhal lançará o sexto livro de sua carreira no próximo dia 12, em São Paulo. Publicado por meio da editora Estação das Letras e Cores, a obra “A Marca Imita a Vida – Como Deixar a Sua Marca no Mundo” abordará novos formatos de carreira, a importância de uma marca pessoal com valores bem definidos e uma comunicação eficaz.

Em formato de evento inusitado, o lançamento acontecerá na banca de jornal Kiro, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, e contará com uma atração especial: um pocket show do cantor Castello Branco. A celebração deverá começar a partir das 14h.

De acordo com Carvalhal, o livro terá como temas centrais a autenticidade das conexões entre as pessoas, à margem do que se vê nas redes sociais.

“O livro fala sobre a importância de traçar um caminho único, de encontrar um caminho de autenticidade, de criar conexões reais, não somente conteúdos em redes sociais, informar a comunidade e promover encontros”, disse.

Segundo o escritor, a ideia de fazer um evento aberto, na rua, com música, rodeado de marcas que estão conectadas ao autor e que ajudam na construção da sua marca pessoal é a melhor forma de mostrar na prática uma das estratégias abordadas no livro.