Entre Randolfe e Bolsonaro, PGR vai a favor de Bolsonaro no STF

Manifestação da PGR enviada ao STF recomenda a rejeição de uma queixa-crime apresentada por Randolfe Rodrigues contra Jair Bolsonaro.

O senador acusou Bolsonaro de difamação por causa de postagens do presidente em que ele indica negociações pela compra da vacina indiana Covaxin atribuídas a Rodrigues.

“Ao contrário do noticiado, tem-se que a conduta não se amolda ao delito de difamação, de modo que o não recebimento da presente ação penal privada, com o seu consequente arquivamento, é medida que se impõe”, escreve o vice-procurador-geral Humberto Jacques.

“Expressões do presidente não constituíram ofensas à honorabilidade do congressista… Se espera de todos um debate livre de ideias políticas, para a condução da coisa pública e a disputa por espaços de poder com a fidelização do eleitorado, o que vai em direção à construção da Democracia”, segue o dois da PGR.