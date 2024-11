Empresa de Felipe Neto recebeu R$ 14,3 milhões em isenções do governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Receita Federal divulgou recentemente uma lista com mais de 10.000 empresas que se beneficiaram do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o Perse. Os dados cobrem janeiro a agosto deste ano.

Estão nessa lista do Fisco influenciadores digitais como Felipe Neto e Virgínia Fonseca. No período, a Play9 Serviços de Mídia, Comunicação e Produções LTDA, empresa do youtuber, obteve 14,3 milhões de reais por meio do programa.

Virgínia foi contemplada com 4,5 milhões de reais por meio de sua empresa de produtos de beleza, a Virgínia Influencer LTDA.

Os dados foram divulgados pelo governo no momento em que o Planalto discute um pacote de corte de gastos.

A lista é extensa e reúne diferentes setores da economia (Veja a lista completa aqui).

Felipe Neto falou sobre os R$ 14,5 milhões em isenção obtidos no governo num post na internet. A Play9 também enviou nota ao Radar.