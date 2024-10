Em Salvador, Lula vai anunciar expansão do programa Pé-de-Meia na Bahia

O presidente Lula está em Salvador e vai participar logo mais, a partir das 10h, da cerimônia de anúncio da expansão do programa Pé-de-Meia na Bahia, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador Jerônimo Rodrigues.

Durante o evento, serão informados critérios e formas de acesso e permanência no programa para os estudantes matriculados no ensino médio público do estado cujas famílias estiverem inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e tiverem renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa.

Lançada em novembro do ano passado, a poupança para estudantes tem como objetivo promover a permanência e a conclusão escolar dos beneficiados, estimulando a mobilidade social.

A capital baiana é a segunda parada de uma série de viagens do presidente nesta semana, que começou nesta quarta, por Natal e continuará a partir desta sexta por São Paulo e Diadema (SP), na região metropolitana, onde ele participará de atos de campanha de aliados que disputarão o segundo turno.

Em Salvador, o candidato de Lula à prefeitura, Geraldo Júnior (MDB), foi derrotado no primeiro turno pelo atual prefeito, Bruno Reis (União Brasil), que se reelegeu com 78,67% dos votos válidos.