Em live de Marçal, Boulos diz entender ‘indignação’ de quem votou no coach

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) aceitou o convite feito pelo seu ex-concorrente Pablo Marçal (PRTB) para uma sabatina ao vivo em suas redes sociais. Durante a entrevista, o deputado fez acenos à campanha do ex-coach, com o objetivo de atrair para si o 1,7 milhão de eleitores que votaram em Marçal no primeiro turno.

“Cara, teve uma ideia sua que eu admiti publicamente na campanha, e assumi, que foi a das escolas olímpicas. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer uma ideia boa do meu adversário se ele for adversário político. Isso é ter cabeça pequena”, afirmou Boulos.

Segundo o deputado, os eleitores de Marçal votaram no ex-coach porque não estavam satisfeitos com a cidade de São Paulo como ela está.

“Eu entendo a indignação do cara que votou em você. Do cara que falou ‘esse sistema podre que vem desde o Doria, vamos mudar’. O que eu estou enfrentando neste segundo turno é essa mesma turma. O Centrão se juntou para tentar impedir a mudança em São Paulo, que está representada pelo 50 no domingo que vem”, destacou.

Boulos ressaltou que se trata de um diálogo com os eleitores de Marçal, o que, segundo o deputado, a imprensa entendeu como uma “repetição de método” do candidato do PRTB.