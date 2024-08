Em decisão, Moraes diz que STF deu “todas as oportunidades” a Musk

Na decisão em que determinou a suspensão do X em todo o território nacional, o ministro Alexandre de Moraes apontou que o STF “fez todos os esforços possíveis e concedeu todas as oportunidades” para que a rede social, as demais empresas do seu “grupo econômico de fato” e o dono da plataforma, Elon Musk, cumprissem as ordens judiciais da Corte.

O ministro do Supremo lembrou que, em outro despacho do último dia 24, reconheceu a existência de “grupo econômico de fato” entre a X Brasil Internet Ltda, a Starlink Brazil Holding Ltda e a Starlink Brazil Serviços de Internet, sob o comando de Musk e da SpaceX.

Ainda segundo Moraes, as empresas e o empresário sul-africano também tiveram todas as chances para que “pudessem adimplir as multas diárias aplicadas, no intuito de impedir medida mais gravosa”. No caso, a suspensão determinada nesta sexta-feira.