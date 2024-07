Em convenção, PL confirma indicação de Mello Araújo como vice de Nunes

O Partido Liberal confirmou a indicação do coronel Ricardo Mello Araújo como vice do prefeito Ricardo Nunes (MDB), na chapa que busca a reeleição na disputa pela Prefeitura de São Paulo em outubro. A oficialização ocorreu na noite de segunda-feira, no salão nobre da Câmara de Vereadores da capital paulista.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, responsável pela indicação de Mello Araújo, não foi ao evento, nem o governador Tarcísio de Freitas, que anunciou o nome do ex-chefe da Rota, da Polícia Militar como candidato a vice em junho deste ano.

Ricardo Nunes compareceu à convenção e, em seu discurso, sem citar o nome de Guilherme Boulos, chamou o principal adversário eleitoral de “invasor”, “vagabundo” e “sem-vergonha”.

A oficialização do nome de Araújo deve ocorrer apenas em 3 de agosto, quando está marcada a convenção do MDB, partido do prefeito. O evento espera a presença de Jair Bolsonaro. Além do PL, a chapa de Nunes deve contar com o apoio do Republicanos, Podemos, Solidariedade, PSD, PP, Agir, Mobiliza, PRD e Avante.