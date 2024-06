Em clima de campanha, Ramagem fala em ‘bem contra o mal’ para evangélicos

Pré-candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem se disse em “uma luta do bem contra o mal” para uma plateia de evangélicos em Brasília. O deputado do PL afirmou ainda que “o sistema se volta contra” os cristãos.

As declarações ocorreram nesta terça-feira no evento “Despertar Evangélico”, organizado pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp) e pelo Conselho Nacional dos Conselhos de Pastores do Brasil (Concepab).

Depois da fala de Ramagem, o bispo Robson Rodovalho, presidente do Concepab, pediu para a plateia levantar a mão e abençoar o pré-candidato.

Os deputados João Campos (Republicanos-GO) e Fátima Pelaes (Republicanos-AP), assim como o bispo Alves Ribeiro, presidente do Fenasp.