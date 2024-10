Em busca de votos, Bolsonaro vai passar por cinco estados até sábado

Na segunda semana do segundo turno da campanha para as eleições municipais, o ex-presidente Jair Bolsonaro começou nesta segunda-feira uma série de viagens por cinco cidades de quatro regiões até sábado, para cumprir agendas ao lado de candidatos do PL.

A primeira parada é Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde o deputado federal Abilio Brunini (PL) passou em primeiro com 39,61% dos votos válidos e enfrentará o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, que teve 28,31%.

Nesta terça, em Manaus, capital do Amazonas, Bolsonaro vai apoiar o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que recebeu 24,94% dos votos válidos e foi para o segundo turno atrás do atual prefeito, David Almeida (Avante), que obteve 32,16%.

No dia seguinte, o ex-presidente seguirá para Santarém, no Pará. O município terá uma disputa entre Zé Maria Tapajós (MDB), que quase venceu o pleito no primeiro turno, com 49,73% dos votos vários, e JK do Povão (PL), que recebeu 41,92%.

Já na quinta-feira, a agenda de Bolsonaro será em João Pessoa, capital da Paraíba, para pedir votos para o seu ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL). Ele também passou para o segundo turno na segunda colocação, com 21,77% dos votos válidos. O atual prefeito, Cícero Lucena (PP), teve 49,16%.

Após um dia de folga, o ex-presidente estará no sábado em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, onde apoia o deputado estadual Bruno Engler (PL), que recebeu 34,38% dos votos válidos e enfrentará o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), que teve 26,54%.

Segundo as informações divulgadas há pouco pelo presidente de honra do PL, a agenda entre os dias 21 e 27, última semana de campanha, ainda está “em construção”.

O partido de Bolsonaro tem 22 candidatos a prefeito nas 51 cidades que terão segundo turno — o maior número entre todas as legendas, seguido pelo PT, com 13.