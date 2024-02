Elo de Tarcísio com Lula, Marcos Pereira ganhou pontos com o petismo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os rumores da exclusão de São Paulo da obra do túnel Santos-Guarujá chegaram como um turbilhão nos corredores do Palácio dos Bandeirantes e uma série de políticos se dispuseram a fazer o meio de campo para resolver a situação. No fim, Lula e Tarcísio acordaram que cada governo vai investir em metade do projeto.

Como revelou o Radar, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos, partido de Tarcísio, foi um dos que trabalhou para incluir o mandatário do governo paulista no projeto. Outro elo entre Lula e o governador de São Paulo foi o deputado Marcos Pereira.

Presidente nacional do Republicanos, Pereira pegou o mesmo voo de Lula para ir ao ato no Porto de Santos. Os deputados petistas Carlos Zarattini e José Guimarães também estavam no avião presidencial.

Postulante à Presidência da Câmara, na cerimônia no litoral paulista, Pereira falou em “reconstruir o Brasil”, “construir convergências” entre “divergentes” e, segundo petistas, foi um dos responsáveis por deixar Tarcísio à vontade ao lado da comitiva do Planalto na sexta-feira passada.

“Se bobear, o Lula vai trazer o Tarcísio para o PT”, brincou Guimarães, líder do governo na Câmara, após o giro dos petistas por São Paulo.

Além do chefe do Republicanos, Elmar Nascimento, candidato de Arthur Lira, e Antônio Brito também querem chefiar a Casa Legislativa no próximo ano.