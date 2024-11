Elmar vira relator de projeto sobre emendas após selar paz com Lira em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de quase dois meses de afastamento, Arthur Lira (PP-AL) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA) selaram a paz em um encontro em São Paulo durante o fim de semana.

Em um primeiro sinal do distensionamento, o presidente da Câmara escolheu o “amigo de vida” – como se referiu a Elmar no discurso em que anunciou apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) na eleição para o comando da Casa – para relatar o projeto de lei complementar que reconfigura as regras das emendas parlamentares ao Orçamento.

A expectativa entre líderes da Câmara é que o plenário aprove o regime de urgência do projeto nesta segunda-feira e o mérito do texto na terça.

Nos corredores da Casa, avalia-se que a reaproximação entre Elmar e Lira praticamente acaba com os obstáculos a uma vitória “de consenso” de Hugo Motta na disputa em 3 de fevereiro de 2025.