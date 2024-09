Elmar promete retorno da paz entre Câmara e Senado se for eleito

Com quem conversa na Câmara, Elmar Nascimento garante que não é de abandonar amigos por disputas políticas, mas fica claro aos aliados, nessas conversas, que a relação com Arthur Lira não é nem será mais a mesma. “O cristal trincou”, diz um aliado de Elmar.

Elmar acreditava ter o apoio e o empenho de Lira na disputa pela sucessão. Acabou vendo o aliado negociar com o inimigo e aí teve que se reconstruir sozinho, “na força do ódio”, como resume um aliado.

O deputado não perde a oportunidade de demonstrar que é o articulador por trás de muitas coisas creditadas a Lira na Câmara e também garante a aliados da base do governo que será um presidente muito melhor para a agenda política do Planalto e do próprio Parlamento do que foi Lira.

Elmar tem dito a aliados que terá sintonia com o Senado, caso seja eleito. É que ele e Davi Alcolumbre, favorito entre senadores, são do mesmo partido. Lira, como se sabe, vive em atrito com Rodrigo Pacheco, o que trava agendas importantes do país — incluindo projetos de parlamentares — por disputas menores.