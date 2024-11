Elmar mantém candidatura, mas União Brasil abrirá diálogo com Hugo Motta

Depois de se reunir com a cúpula do União Brasil e deputados do partido, Elmar Nascimento (BA) afirmou nesta quinta-feira, 31, que mantém sua candidatura à presidência da Câmara, mas admitiu que a bancada vai abrir diálogo com Hugo Motta (Republicanos-PB), apoiado por Arthur Lira (PP-AL) e por partidos como PT, PL, PP, MDB, PCdoB e PV.

Elmar disse que recebeu “carta branca” dos correligionários para conduzir conversas com Motta, além de Antonio Brito (PSD-BA) e Gilberto Kassab, em torno de um possível acordo para a sucessão no comando da Câmara.

Questionado por jornalistas sobre a possibilidade de negociar a retirada de sua candidatura em troca de postos na Mesa Diretora da Casa ou no governo federal, o líder do União Brasil respondeu que não trabalha nem precisa de cargos.