Eleições na OAB movimentam cenário jurídico em SP

As eleições para as Seccionais da OAB começaram a movimentar o cenário jurídico em São Paulo.

As eleições para as Seccionais da OAB começaram a movimentar o cenário jurídico em São Paulo. Hoje, o estado conta com mais de 500 mil advogados inscritos nos quadros da Ordem.

A situação, capitaneada pela atual presidente Patricia Vanzolini, busca lançar Leonardo Sica, hoje vice-presidente, para a disputa do pleito. Enquanto isso, a oposição está se organizando em torno da candidatura de Caio Augusto, que já presidiu a Seccional e se candidatou a Deputado Federal pelo partido União Brasil nas eleições de 2022.

Recentemente, um agrupamento de outras duas chapas da oposição impactou o cenário, pois o criminalista Carlos Kauffmann, que já estava sendo cogitado para encabeçar uma nova chapa, também de oposição, recebeu o apoio do ex-secretário geral da OAB, Aislan Queiroga e da ex-diretora da CAASP Paula Fernandes, que se uniram ao grupo.

As inscrições das chapas devem ocorrer em outubro e as eleições poderão ser virtuais.