Editora lança novo livro do Dr. Joseph Murphy no Brasil

A editora Agir lança “Mude sua cabeça, mude sua vida”, do autor Dr. Joseph Murphy (1898-1981), no Brasil. Estudioso das principais religiões do mundo, ministro da Igreja da Ciência Divina e um dos mais famosos escritores do movimento Novo Pensamento, o autor deixou um extenso legado na literatura de autoajuda, com mais de trinta livros publicados.

“Pessoas com diferentes trajetórias podem ter saúde, riqueza, felicidade e realização. Você também vai poder fazer isso quando começar a utilizar o poder do seu subconsciente”, diz o trecho que inicia o livro, traduzido por Edmundo Barreiros.

Murphy se dedicou a ensinar como desbloquear a força interior para melhorar aspectos pessoais, profissionais, financeiros e amorosos. O livro é direcionado ao público jovem, mas os ensinamentos podem ser aplicados por pessoas de todas as idades.

Os leitores vão descobrir como melhorar a saúde, ganhar confiança, superar a timidez, fazer amigos, encontrar o verdadeiro amor, aprender novas habilidades e contribuir para um mundo melhor.