“Discordo da decisão do STF”, diz Pacheco sobre porte de drogas

Presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco reagiu ao resultado do julgamento do STF que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal no país. Por 8 a 3, os ministros entenderam que o porte de pequenas quantidades é um ilícito administrativo.

Para Pacheco, a decisão do Supremo invadiu as prerrogativas do Legislativo, que deveria decidir sobre a questão. “Eu discordo da decisão do STF. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial”, diz Pacheco.