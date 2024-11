Dino vai representar STF em reunião de Lula sobre PEC da segurança pública

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Flávio Dino vai representar o STF na tarde desta quinta-feira na reunião convocada pelo presidente Lula para debater a PEC sobre segurança pública com governadores, no Palácio do Planalto, a partir das 15h.

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Dino foi escolhido para ir ao encontro porque o presidente da Supremo, Luís Roberto Barroso, está em viagem institucional à Índia, e o vice, Luiz Edson Fachin, estará em São Paulo.

A proposta que será discutida nesta quinta foi idealizada pelo ministro Ricardo Lewandowski, sucessor de Dino no MJSP. A pasta confia que os governadores vão embarcar no apoio à PEC com uma política nacional de segurança pública.