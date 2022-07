Desiludidos com Bolsonaro, caminhoneiros já olham para… Lula

Líder dos caminhoneiros na greve de 2018, Wallace Landim — o Chorão — quer se encontrar com Lula (PT) para apresentar as demandas da categoria em relação ao PPI da Petrobras e à tabela do frete.

Recentemente, Chorão esteve com Ciro Gomes (PDT) para mostrar as reivindicações — e o presidenciável se comprometeu a incluí-las em seu plano de governo, sobretudo no que diz respeito à política de preços da estatal.

“Lula já mostrou que é um dos candidatos que tem grandes chances de ganhar. Queremos conversar também”, diz Landim.

A data ainda não foi marcada, mas as tratativas com o petista estão avançando graças à ponte feita por um advogado próximo dos caminhoneiros e que tem boa interlocução com dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ligado ao PT.

Ex-apoiador de Bolsonaro (PL), Chorão se diz desacreditado com as “falsas promessas” feitas à categoria. Ele não descarta tentar uma reunião com o presidente, que vai tentar a reeleição, mas afirma que o tom do diálogo vai ser diferente.

“Não vai ser bem uma conversa. Com ele, vai ser mais uma cobrança, porque ele prometeu lá atrás e não fez”, diz.