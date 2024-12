“Desconexão saudável” de telas vira meta para 30% dos brasileiros em 2025

Uma pesquisa nacional realizada pela VTrends, o hub de insights e pesquisas da Vivo, mostra que 30% dos brasileiros pretendem utilizar a tecnologia de forma mais equilibrada no próximo ano. Essa percepção sobre tempo de tela é mais abrangente entre os jovens de 18 a 24 anos. Somam 35% os entrevistados que dizem buscar moderação tecnológica.

O levantamento foi realizado entre 18 e 21 de outubro para entender as principais expectativas e metas da operadora para 2025. Foram entrevistadas 600 pessoas de todas as regiões do país, com idades entre 18 a 55 anos.

A partir dos dados, a Vivo vai colocar na rua uma campanha de fim de ano, cocriada pela atriz Denise Fraga, para valorizar as conexões humanas e o contato com a natureza. “A aposta em ações que estimulam um olhar ‘além das telas’ é uma tendência crescente para a Vivo”, diz a empresa.

Nos últimos dois anos, a empresa ampliou em 60% os investimentos em iniciativas que promovem a desconexão saudável.

Entre os exemplos estão patrocínios a eventos como o WSL (circuito mundial de surfe), o Rally dos Sertões, o Circuito de Corridas Track&Field e a Bienal de Artes.

Publicidade