Derrotado em SP, Boulos promove ato para discutir combate ao bolsonarismo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em seu primeiro ato após a derrota no segundo turno das eleições municipais para o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) vai promover nesta quinta-feira, em São Paulo, um encontro para discutir as estratégias de enfrentamento ao bolsonarismo e reorganizar a militância na capital paulista para “os desafios do próximo período”.

“A eleição terminou mas a luta por uma sociedade mais justa e contra a extrema-direita continua”, afirma o deputado.

Batizado de “O Futuro É Nosso”, o ato deverá reunir apoiador de Boulos a partir das 19h, na Quadra dos Bancários, na região central da capital paulista.