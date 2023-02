Derrota do Flamengo para o Al-Hilal rendeu R$ 8 mil para apostador do RJ

Apesar da decepção dos flamenguistas, nem todo mundo acreditou na vitória da equipe no Rio. A plataforma Esportes da Sorte recebeu uma aposta carioca de 1.250 reais no jogo do Flamengo contra o Al-Hilal. A vitória dos árabes na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA rendeu 8.000 reais ao apostador nesta terça.

Considerado favorito pelas casas de apostas, o Flamengo foi a aposta de cerca de 50.000 pessoas, enquanto apenas 1.200 foram para o Al-Hilal. A vitória do Flamengo pagava 1 real e 40 centavos para cada real gasto, enquanto do Al Hilal 7 reais e 7 centavos. O empate rendia 4 reais para cada real apostado.

Os preços das apostas são recalculados em tempo real aos acontecimentos do evento. Segundo a Odds & Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas, são utilizados softwares modernos, tecnologia de ponta, inteligência artificial e machine learning, junto ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real.