Deputados do PSB discutem transferir apoio de Elmar para Hugo Motta

Os deputados do PSB vão se reunir nesta terça, às 11h45, para discutir a possibilidade de transferir seu apoio de Elmar Nascimento (União Brasil-BA) para Hugo Motta (Republicanos-PB) na eleição à presidência da Câmara.

Nome de Arthur Lira (PP-AL) para a sucessão no comando da Casa, Motta recebeu o apoio de partidos como PT, PL, PP, MDB, PCdoB, PV e Podemos na semana passada e, com ele, uma grande vantagem na disputa contra Elmar e Antonio Brito (PSD-BA).

Como mostrou o Radar, depois de quase dois meses de afastamento, Elmar e Lira selaram a paz em um encontro em São Paulo no último fim de semana, e, em um primeiro gesto de distensionamento, o presidente da Câmara escolheu o “amigo de vida” para relatar o projeto de lei complementar que reconfigura as regras das emendas parlamentares.

Os sinais apontam para uma convergência em torno da candidatura de Hugo Motta, o que eximiria o PSB do compromisso firmado com Elmar envolvendo o apoio do União Brasil às campanhas de João Campos no Recife (PE) e Duarte Júnior em São Luís (MA).