Deputados do Pantanal têm menor “convergência ambiental”, diz plataforma

Deputados dos estados do Pantanal têm um “índice de convergência ambiental” de 19,4% na atual legislatura, de acordo com plataforma do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), o mais baixo quando se analisam os votos na Câmara classificando os parlamentares pelo bioma em que sua unidade da federação se situa.

O “Farol Verde”, como é chamada a ferramenta do IDS, mede a compatibilidade dos votos de cada parlamentar com a orientação da bancada ambientalista em todas as propostas pertinentes ao tema desde o início de 2023.

O índice de convergência ambiental dos deputados da Amazônia foi o segundo menor, com 22,4%. Entre os deputados do Cerrado, os votos confluíram 25,6% com a posição da bancada ambientalista. Na sequência vêm os parlamentares da Mata Atlântica (31,2%), os do Pampa (32,6%) e, em primeiro lugar, os da Caatinga (33,3%).

Dentro da própria Frente Parlamentar Ambientalista, só 17 deputados convergiram 100% com a orientação da bancada, coordenada na Câmara por Nilto Tatto (PT-SP) – um dos que tem aproveitamento máximo. Bandeira de Mello (PSB-RJ) foi outro a se manter 100% fiel ao posicionamento da frente.

De acordo com o IDS, “o índice de convergência ambiental total da 57ª legislatura da Câmara, avaliado de janeiro de 2023 a outubro de 2024, foi de 29,10% – ruim, nos conceitos de classificação do Farol Verde”.