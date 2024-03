Deputado faz projeto para punir conteúdo falso criado com IA em eleições

Giro VEJA - sexta, 1º de março

'Empurrão' do agronegócio garante a Lula respiro na economia em 2023

A sexta-feira, 1º, foi de boas notícias para a economia: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o PIB brasileiro fechou 2023 com alta de 2,9%. O resultado aponta para uma continuidade do ciclo de recuperação e foi puxado pelo desempenho do agronegócio, que disparou na frente com crescimento de 15,1%. Além do aquecimento da economia, a retomada do julgamento sobre porte de drogas no Supremo Tribunal Federal (STF) e as buscas pelos fugitivos de Mossoró são os destaques do Giro VEJA.