Deputado do PP conversa com equipe de Datena sobre segurança pública

O deputado estadual Delegado Olim conversou com o presidente do PSDB paulistano, José Aníbal, sobre a pré-campanha de José Datena. FIliado ao PP, Olim chegou a ser cotado a vice de Ricardo Nunes e não esconde o descontentamento da escolha do coronel Ricardo Mello Araújo, que veio por “goela abaixo” por Jair Bolsonaro, nas palavras do parlamentar.

Olim afirma, no entanto, que é “um homem de partido” e não vai abandonar o projeto de reeleição do atual prefeito.

“Na periferia, ninguém quer esse cara (Mello Araújo). Conhecem ele da Rota”, disse. “O que não pode acontecer é o (Guilherme) Boulos ganhar. Abro mão do que falei sobre o vice por esse projeto”.

Na semana passada, Olim, ex-policial civil, foi consultado por José Aníbal, que tem organizado a pré-campanha de José Datena, sobre a segurança pública na capital paulista.

O deputado disse ao tucano que a prefeitura tem de se preocupar com iluminação e zeladoria urbana porque “ladrão gosta de sujeira e escuridão”. Ele também garantiu que a Guarda Civil Metropolitana é bem treinada e sugeriu que a Lei Maria da Penha seja reforçada, assim como o policiamento na porta das escolas.

“A segurança é papel do Estado, mas a prefeitura de São Paulo tem muito dinheiro, pode fazer acordo para equipar a polícia militar e civil”, sugeriu Olim, que defende a compra de viaturas imponentes para causar impacto na criminalidade.

Na arena eleitoral, Olim falou sobre possíveis candidatos a vice de Datena. Ele sugeriu o Delegado Osvaldo Nico, número dois da Segurança Pública de Tarcísio de Freitas. O deputado já havia sugerido este nome para Ricardo Nunes.

“Eu também seria um bom nome (para ser vice de Datena), mas estou muito bem com o partido e com o Ciro (Nogueira, presidente nacional do PP)”.

Olim ainda disse que, assim que Datena sair do hospital, onde acompanha sua esposa, ele vai conversar com o apresentador e mostrar que, na sua opinião, Nunes é o caminho mais viável para evitar Boulos. Mas, diz que se a campanha do PSDB for para frente, pretende voltar a falar com José Aníbal.

“Meu compromisso é com o meu partido, mas não tenho problema nenhum em falar com um amigo”.