Deputado colhe assinaturas para CPI sobre facções no setor de combustíveis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) começou nesta terça a colher assinaturas para seu pedido de criação de uma CPI na Câmara para investigar a atuação de organizações criminosas no setor de combustíveis e biocombustíveis.

Para que a comissão de inquérito seja instalada, ele precisa do apoio de ao menos um terço dos deputados, ou seja, 171 do total de 513.

No requerimento, Bacelar cita uma fala de Tarcísio de Freitas, durante reunião na semana passada, em Brasília, com o presidente Lula e outros governadores, afirmando que o setor de combustíveis é onde há a “maior sonegação e corrupção” do Brasil.

Segundo Bacelar, existem evidências de que o PCC e outras organizações criminosas estão comprando postos de combustível e usinas de etanol.

Para o deputado do PL, isso facilita a lavagem de dinheiro com origem ilegal, reduz a arrecadação de impostos e tem impacto negativo na segurança pública.