Deputada petista questiona Zema sobre ausência da PM em ato com Lula em MG

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT-MG) pediu nesta segunda que o governador Romeu Zema (Novo) informe à Assembleia Legislativa de Minas Gerais se determinou que as forças de segurança do estado não acompanhassem o ato da campanha do ex-presidente Lula realizado no sábado, entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. Isso porque, segundo a parlamentar petista, nem a Polícia Militar e nem o Corpo de Bombeiros acompanharam o evento, “como é de praxe em atividades desse porte”.

Em requerimento enviado à Comissão de Administração Pública da ALMG, Beatriz pediu que o governador, que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro e mergulhou de cabeça na sua campanha neste segundo turno, informasse os efetivos das forças de segurança (PM, Bombeiros e Polícia Civil) empregado em três eventos nos últimos dias.

O primeiro, no dia 14, foi promovido pela Associação Mineira de Municípios, em Belo Horizonte, e teve a presença de Bolsonaro e Zema. O segundo ocorreu na sexta-feira passada, com a participação da primeira-dama Michelle Bolsonaro, em Ribeirão das Neves. E o terceiro foi o de Lula no sábado, que também teve a participação dos senadores Alexandre Silveira (PSD-MG) e Simone Tebet (MDB-MS) e do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD.

Nos três casos, a deputada questionou qual a forma de atuação das forças e quais foram as medidas adotadas para garantir a segurança dos participantes de cada ato.