Delegação chinesa visita banco genético da Embrapa de olho em cooperação

Às margens do P20, a cúpula de presidentes de parlamentos do G20, uma delegação com cerca de 30 representantes do Congresso Nacional do Povo da China e da embaixada do gigante asiático no Brasil visitou a unidade de recursos genéticos e biotecnologia da Embrapa, em Brasília, na última sexta-feira.

A comitiva chinesa conheceu o banco genético da Embrapa, uma das maiores iniciativas de conservação de recursos genéticos do mundo, com uma coleção de sementes, sêmen, embriões e microrganismos mantidos em condições rigorosamente controladas.

O grupo foi recebido por Alderi Araújo, diretor-executivo de Governança e Informação e, naquele momento, presidente em exercício da empresa pública, e Marcelo Lopes da Silva, chefe da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.

“É muito importante que tenhamos uma aproximação maior em termos de cooperação científica (com a China). É essencial discutir não apenas o comércio, mas também a ciência. Há um enorme potencial para fortalecer esses laços, especialmente no contexto das mudanças climáticas, um desafio global que ambos os países enfrentam”, afirmou Araújo.