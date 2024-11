Décimo voo da FAB de resgate a brasileiros decola do Líbano

A aeronave KC-30, da FAB, empregada na operação de resgate a brasileiros no Líbano, saiu da capital Beirute nesta segunda-feira, 4, às 13h18 (horário de Brasília), para cumprir o décimo voo da missão de repatriação. A bordo estão 213 resgatados e quatro animais de estimação.

No total, com a chegada do avião ao Brasil, o governo terá repatriado 2.072 brasileiros e familiares, além de resgatar 24 animais de estimação. Segundo o governo, assim que retornam ao Brasil, os brasileiros e familiares contam com o acolhimento de profissionais a serviço do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS, da PF e da Receita Federal. Nas escalas técnicas em Lisboa, a operação tem suporte da embaixada, via consulado-geral e Adidância de Defesa na capital portuguesa.

O décimo voo tem previsão de pouso na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, na madrugada desta terça-feira.

A primeira escala da operação pousou no Brasil em 6 de outubro. O grupo com 229 passageiros e três animais domésticos foi recebido pelo presidente Lula, que disse que o país fará esforços para trazer todos os brasileiros e familiares que necessitarem.

O conflito

A Operação Raízes do Cedro foi determinada pelo presidente Lula, em outubro deste ano, a partir do acirramento do confronto entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano. A logística de repatriação de brasileiros envolve o uso de aeronaves e de servidores da Força Aérea Brasileira, além de um intenso trabalho de articulação do Itamaraty com o objetivo de organizar as operações com segurança.