Debate não mostrou ao eleitor o que será o Brasil a partir de 2023

Atualizado em 16 out 2022, 22h54 - Publicado em 17 out 2022, 06h01

O primeiro debate do segundo turno da eleição presidencial deixou o eleitor completamente desprovido de informações sobre o que será o país a partir de 2023, ganhando Lula ou Jair Bolsonaro. Serviu como entretenimento, dado o formato de confronto aberto entre os candidatos, sem mediadores, mas só.

Os dois postulantes ao Planalto dedicaram boa parte do tempo a ofensas, acusações e tentativas de desconstrução de imagem com fatos passados. Propostas para o futuro do país ficaram em segundo plano em meio a um festival ataques. O termo “mentiroso” foi um dos mais repetidos durante o duelo.

O eleitor que chegou até aqui indeciso sobre que candidato votar no dia 30, ficou com o mesmo combo de baixarias visto na campanha eleitoral. Não houve surpresa nos temas abordados, nas críticas feitas pelos candidatos nem nas respostas de cada um. Apoiadores de Lula dirão que ele venceu o duelo. Bolsonaristas vão afirmar o mesmo sobre seu candidato. A verdade é que o eleitor perdeu com a ausência de propostas.