David Almeida lidera corrida em Manaus com 33% e Amom tem 22%, diz Quaest

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), lidera as intenções de voto na capital amazonense com 33%, aponta pesquisa da Quaest. O candidato à reeleição aparece à frente do deputado federal Amom Mandel (Cidadania), que tem 22%, e do deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), com 13%.

Na sequência, vêm o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), com 12%; o ex-deputado Marcelo Ramos (PT), com 8%; o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), com 2%; e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 1%.

A Quaest fez as entrevistas de 24 a 27 de julho, com 1.002 entrevistados e margem de erro estimada em 3,1 pontos percentuais.