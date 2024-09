Datena vence Pablo Marçal em 4 ações nas últimas 48 horas

O candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), venceu o adversário Pablo Marçal (PRTB) em 4 ações judiciais distintas nas últimas 48 horas. As decisões obrigam o “ex-coach” a apagar alguns conteúdos que atacam o apresentador em suas redes, além de autorizar a veiculação, relativamente a um deles, de material de resposta.

No instagram, Marçal publicou dois vídeos, um de 51 segundos e outro de 20 minutos, em que acusa Datena de crimes de assédio sexual. Atendendo aos pedidos do apresentador, o TRE-SP determinou a exclusão dos materiais das redes do candidato do PRTB.

Em relação apenas ao primeiro vídeo, Marçal ainda foi obrigado a ceder espaço em suas contas para que o apresentador veicule material em direito de resposta.

Outra decisão do TRE estabeleceu que o “ex-coach” deve apagar comentários veiculados em seu Instagram, nos quais novamente direciona a Datena expressões como “criminoso”, “assediador sexual”, “estuprador”, “Jack”, bem como de que pagou milhões “pelo silêncio dessa mulher” e que “quero saber se tocou na vagina dela”.

Contudo, a mesma sentença negou o pedido do apresentador para que Marçal exclua um comentário chamando-o de “comunista”.