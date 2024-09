Datena pede cassação de Marçal por irregularidade em doações de campanha

O candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) apresentou uma ação na Justiça Eleitoral nesta quarta-feira, 11, pedindo a cassação da campanha de seu adversário Pablo Marçal (PRTB) e sua inelegibilidade pelo recebimento de doações de campanha irregulares.

Na ação, Datena aponta evidências de utilização de “laranjas” e indícios de esquema ilícito de financiamento da campanha de Marçal. Segundo o candidato do PSDB, há evidências de irregularidades em ao menos cinco doações diferentes.

“É uma mistura de pessoas com hipossuficiência financeira, outros com perfil patrimonial duvidoso, inclusive empresário com conexões com crimes de diferentes tipificações”, diz trecho do documento.

Em um dos casos citados por Datena na ação, um homem teria sido preso por crimes de estelionato e fraude contra idosos e, contudo, doou R$25 mil via Pix à campanha de Marçal.