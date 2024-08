Datena diz que não comentará Datafolha que mostra liderança de Marçal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em nota à imprensa, o candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena afirmou que não comentará a nova rodada de pesquisas divulgada pelo Instituto Datafolha na tarde desta quinta-feira.

Na rodada anterior a esta, divulgada no início do mês, Datena e o Pablo Marçal, do PRTB, apareciam empatados com 14% das intenções de voto cada.

Contudo, o levantamento divulgado na tarde de hoje apontou que o influenciador ultrapassou o PSDBista e alcançou a liderança do pleito com 21% das intenções de voto. Assim, Marçal está empatado tecnicamente com os candidatos Guilherme Boulos (23%) e Ricardo Nunes (19%).

No comunicado, Datena informou que não comenta e não contesta pesquisas eleitorais, e que elas refletem a vontade do povo nesse momento. O apresentador se disse “feliz” com a porcentagem alcançada entre a camada mais pobre da população.

“Fico muito feliz de termos o reconhecimento dos eleitores mais pobres onde temos 15%. Vamos em frente e trabalhar ainda mais”, destacou.