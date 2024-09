Datena aciona Marçal na Justiça e quer indenização de R$100 mil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), acionou o adversário Pablo Marçal (PRTB) na Justiça de São Paulo pedindo R$100.000 em indenização por danos morais em decorrência de declarações que teriam sido feitas pelo ex-coach em uma live nas redes sociais no último dia 16.

Na ocasião, o candidato do PRTB teria se referido a Datena como um “comedor de açúcar mais lento que um bicho preguiça”, “agressor de mulheres”, “assediador sexual”, e teria afirmado que o apresentador “comprou o silêncio da menina”. A declaração é referente a um suposto episódio em que Datena foi processado por assédio sexual.

A defesa de Datena também justificou o valor da indenização com base no alcance da postagem feita por Marçal.

“Observa-se que durante a metade da referida LIVE do requerido ‘Marçal’ no leito do hospital, ele aponta um pico de mais de 90.000 (noventa mil) pessoas assistindo o vídeo ao vivo. Durante os outros 10 minutos, certamente o número foi bem maior”, diz trecho da ação.