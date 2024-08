Damares fala em igrejas do DF sobre violência contra mulheres

Integrante da bancada evangélica do Parlamento, a senadora Damares Alves decidiu percorrer igrejas do Distrito Federal para falar sobre violência doméstica.

A ideia é capacitar lideranças religiosas sobre o tema, como parte da campanha Agosto Lilás, mês que celebra o aniversário de sanção da Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) e mobiliza a sociedade na prevenção e repressão a crimes contra mulheres.

Serão visitadas igrejas de Brasília, Taguatinga, Samambaia, Planaltina e Valparaíso de Goiás. Para a senadora, é preciso despertar também nas comunidades religiosas a necessidade de debater essa temática.

“As igrejas estão inseridas no contexto das comunidades, da vizinhança, muitas vezes mais próximos das famílias do que qualquer ente público. Por isso precisamos que todos ali entendam, primeiramente, sobre o ciclo da violência doméstica, as formas como ela se manifesta. E que também saibam para onde encaminhar as vítimas, como acessar a rede de proteção”, diz Damares.