Curso de Operações de Paz reúne mulheres de 37 países no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nessa segunda, mais de 80 mulheres, de 37 países, vindas de todos os continentes, deram início ao Curso de Operações de Paz para Mulheres, promovido pelo Centro de Operações de Paz e Humanitárias de Caráter Naval da Marinha. Ao longo de cinco dias, as alunas civis e militares terão aulas teóricas e práticas sobre missões de paz da ONU.

O curso, em sua 12ª edição, conta com representantes da África do Sul, Alemanha, Angola, Argentina, Antígua e Barbuda, Botsuana, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Camboja, Colômbia, Congo, Equador, Estados Unidos, Filipinas, Honduras, Itália, Indonésia, Malásia, Moçambique, México, Namíbia, Nepal, Nigéria, Paquistão, Paraguai, Peru, Reino Unido, Ruanda, São Tomé e Príncipe, São Vicente e Granadinas, Sérvia, Suriname, Tailândia, Tanzânia, Timor Leste e Zâmbia.

Junto às estrangeiras, o Brasil estará representado por mulheres da Marinha do Brasil e da Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, além civis de oito universidades brasileiras e de outras instituições.