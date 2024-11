Curitiba terá pela primeira vez evento dedicado às músicas do cinema

O Festival Musimagem, o único voltado à música de cinema na América Latina, chega à sua 10ª edição em 2024 e será realizado, pela primeira vez, em Curitiba, entre os dias 27 e 30 de novembro. Idealizado pelo compositor Marcos Souza, o evento é promovido pela Associação Brasileira de Compositores de Música para Audiovisual e oferecerá palestras, debates e concertos presenciais, além da participação remota de renomados compositores internacionais de trilhas sonoras conhecidas no mundo do cinema.

Entre os compositores, estarão presentes Mychael Danna (de “Pequena Miss Sunshine”), Marc Shaiman (de “La La Land: Cantando Estações”), Luis Ivars (de “Haz de tu vida una obra de arte”), Jocelyn Pook (de “De Olhos Bem Fechados”) , Ella van der Woude (de “Moloch”) e Diego Navarro (de “A Maldição do Cuco”).

Além da participação dos autores das trilhas, o evento contará com apresentações da Orquestra Filarmônica da Faculdade de Artes do Paraná (Fap), da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), e do grupo Sphæra Rock Orchestra, que realizará o lançamento de um álbum com composições para curta-metragem e uma apresentação com trilhas de séries e filmes brasileiros e internacionais. Entre eles, os clássicos “Pluft”, “Menino Gepeto”, “Shrek”, “Família Addams”, “Homem-Aranha”, “Batman” e “Lost”, sob o comando do maestro Alexey Kurkdjian Ogalla.

O evento acontecerá em três locais distintos: Capela Santa Maria Espaço Cultural, Cine Passeio e Campus de Curitiba II/Fap da Unespar. As palestras e os debates serão gratuitos, com acesso por ordem de chegada. Já para os concertos, será necessário adquirir ingressos. Mais informações podem ser consultadas no site oficial da organização.