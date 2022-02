Cúpula do PSB trata Freixo como infiltrado do PT no partido

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Numa reunião com Gleisi Hoffmann, Carlos Siqueira tratou Marcelo Freixo como espião petista no PSB.

“Pedimos apoio do PT em cinco estados (ES, RS, SP, RJ e PE). Vocês só aceitaram até agora no Rio, onde, no fundo, o candidato não é nosso, é de vocês”, disse Siqueira.

O deputado do Rio caiu em desgraça na cúpula socialista depois de “trair” Márcio França, quadro histórico do partido, ao dizer que Fernando Haddad deve ser o candidato da aliança PT-PSB em São Paulo.