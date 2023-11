Cuiabá avança em testes e quer implementar reconhecimento facial até 2024

A Arena Pantanal avança nos testes para acesso do público com reconhecimento facial. Depois de ser usado nos confrontos do Cuiabá contra Corinthians e Fortaleza, nesta quarta-feira, entre 10.000 e 13.000 torcedores vão usar o novo sistema para o jogo contra o Internacional.

A operação será da empresa Facepass e vai ampliar a tecnologia de 100 catracas para as 250 do estádio. A ideia é que 45.000 torcedores possam entrar no local em 25 minutos.

“A partir de 2024, a Arena Pantanal adotará 100% o sistema de reconhecimento facial. Não serão mais utilizados ingressos físicos ou QR codes”, afirmou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch.

Quando o sistema for completamente implementado, os torcedores também poderão usar o reconhecimento facial para se associar ao clube, comprar produtos oficiais, além de comidas e bebidas no estádio.