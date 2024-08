CSN anuncia investimento bilionário no Paraná de Ratinho Junior

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Companhia Siderúrgica Nacional se reuniu, nesta semana, com o governador do Paraná, Ratinho Junior, e anunciou um investimento de 3 bilhões de reais no estado.

O município de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, vai receber uma fábrica de cimento e outra de calcário.

O maior volume de recursos – aproximadamente 2,8 bilhões de reais – será aplicado na fábrica de cimentos. A área aproximada da indústria de cimento terá 150 hectares, com outros 70 hectares de área de mineração, o que fará dela uma das maiores do segmento no Brasil.

As duas fábricas deverão empregar equipamentos de alta tecnologia, com possibilidade de expansão futura e reservas superiores a 80 anos de matéria-prima.

Neste momento, o projeto está na etapa de obtenção das licenças ambientais junto ao Instituto Água e Terra e a estimativa é de que as obras sejam iniciadas em 2025, com apoio do Governo do Estado, pelo programa Paraná Competitivo, coordenado pela Invest Paraná.

“É mais um importante investimento que ajuda a consolidar o bom momento econômico do Paraná, com o PIB crescendo o dobro da média nacional e que está entre os maiores geradores de empregos do país”, diz Ratinho Junior.