CPI das Bets será instalada com acordo para presidência, vice e relatoria

O Senado vai instalar nesta terça-feira, às 11h, a CPI das Bets, que terá a missão de investigar o impacto das apostas online no orçamento das famílias brasileiras, a possível associação com organizações criminosas e lavagem de dinheiro e a contratação de influenciadores digitais para promover e divulgar as plataformas.

As lideranças da Casa desenharam um acordo para a composição da cúpula da comissão. Se for seguido, o acerto levará Dr. Hiran (PP-RR) à presidência, Alessandro Vieira (MDB-SE) à vice-presidência e a autora do pedido de criação do colegiado, Soraya Thronicke (Podemos-MS), ao cargo de relatora.

Como de praxe, o integrante mais idoso da CPI – neste caso, o líder interino do governo no Senado, Otto Alencar (PSD-BA) – será responsável por instalar a comissão e supervisionar a eleição de presidente e vice-presidente.

A CPI vai começar a funcionar em um momento em que a preocupação com os gastos de beneficiários do Bolsa Família com apostas online também mobiliza os poderes Executivo e Judiciário.

Continua após a publicidade

Em entrevista para os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF) para o programa “PodKLiberados”, exibida pela RedeTV! no domingo, o presidente Lula acenou positivamente à sugestão de proibir apostas online em cartões amarelos e vermelhos, número de escanteios e outras situações que não sejam o próprio placar ou resultado final de jogos de futebol.

Já o STF conduz esta semana audiências públicas sobre o impacto das apostas na economia e na saúde mental da população, com a participação de acadêmicos, representantes do governo federal e da sociedade civil.

Sob o comando do ministro Luiz Fux, as audiências visam instruir a ação em que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) pede que a lei que regulamentou as apostas seja declarada inconstitucional. Fux, contudo, informou que esse julgamente deve ficar para o primeiro semestre de 2025.