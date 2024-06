CPI da Manipulação de Jogos no Senado ouve chefe de arbitragem da CBF

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado vai ouvir nesta quinta-feira, a partir das 10h, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, e o diretor de governança e conformidade da entidade, Hélio Santos Menezes Junior.

Além de uma parte pública, a reunião terá uma etapa secreta para integrantes da CPI questionarem Seneme sobre revisões e intervenções do VAR que consideram suspeitas, especialmente aquelas que o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, mostrou aos senadores.

Um dos lances mais citados por Textor e pelos membros da comissão de inquérito ocorreu em Botafogo 3 x 4 Palmeiras, em 1º de novembro do ano passado, no Estádio Nilton Santos, no Rio, quando o VAR recomendou a revisão de uma falta cometida pelo zagueiro Adryelson, à época no clube carioca. Ele acabou expulso.

Também haverá perguntas a Seneme sobre o método de escolha dos árbitros de cada partida das competições organizadas pela CBF. “Tenho sugerido, nesta CPI, a importância de adotarmos o sorteio dos árbitros, de forma a reduzir a chance de acusação da compra de árbitros”, afirmou, na quarta, o senador Chico Rodrigues (PSB-RR).