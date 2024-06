Corte no orçamento preocupa PF na segurança do G20, mas ministério garante

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, disse nesta semana que o corte de mais de 200 milhões de reais no orçamento da corporação em 2024 pode ter impacto na segurança do Cúpula de chefes de Estado do G20, que será realizada no Rio de Janeiro, em novembro.

Segundo Rodrigues, outros serviços da PF, como a emissão de passaportes e questões administrativas, também podem ser afetadas a partir de agosto ou setembro.

Dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no entanto, a recomposição das verbas já é dada como certa. Segundo uma fonte da pasta comandada por Ricardo Lewandowski, os recursos para a segurança do evento estão garantidos.

Em café da manhã com jornalistas na terça-feira, Rodrigues explicou que está confiante na retomada do orçamento, que tem sido negociada com Lewandowski. Além dos cerca de 200 milhões de reais contingenciados, ele também pleiteia mais recursos para a PF.