Corinthians tem três dias para pagar time de SP por atleta do Juventude

Em crise dentro e fora de campo, o Corinthians tem mais uma má notícia no dia seguinte à derrota para o arquirrival Palmeiras pelo Brasileirão. O clube terá de pagar ao Nacional, da 4ª divisão do Paulistão, por um jogador que reforça um adversário na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano.

O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou a decisão para o clube iniciar o pagamento de mais de 5,1 milhões de reais pelos direitos definitivos do jogador Thiago Beserra dos Santos, conhecido como Thiaguinho, que tem contrato com o Juventude até o fim do ano.

Na decisão, a juíza Luciana Biagio Laquimia dá três dias para o Corinthians pagar 10% da dívida. Depois do período estipulado, o Nacional pode requerer “as medidas executivas que entender necessárias à satisfação do débito, no prazo de 15 dias”.

Após o pagamento de 30% da dívida, o Corinthians ainda pode parcelar o restante do valor em seis meses, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês.

O volante foi negociado do Nacional para o Corinthians em 2019 por 2,5 milhões de reais, divididos em quatro prestações de 625.000 reais, que se encerrariam no dia 30 de junho daquele ano. O atraso no pagamento fez com que o débito chegasse ao atual valor.