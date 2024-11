COP29: Casagrande vai anunciar até R$ 1 bilhão para descarbonização no ES

O governador Renato Casagrande (PSB) vai anunciar nesta semana, durante a 29ª edição da conferência do clima da ONU, a COP29, aportes que podem chegar a 1 bilhão de reais para o financiamento de projetos de transição energética e descarbonização no Espírito Santo.

Depois de tratativas de Casagrande com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a instituição de desenvolvimento deve abrir uma linha de financiamento de até 500 milhões de reais para o Fundo Clima Capixaba, que se somam a outros 500 milhões de reais do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (Funses).

Os aportes são objeto de um protocolo de intenções assinado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo com o BNDES.

A iniciativa se enquadra no Plano de Descarbonização do Espírito Santo, publicado no último ano. O governo Casagrande espera que ela represente um avanço relevante no processo de redução das emissões de gases de efeito estufa na economia capixaba.