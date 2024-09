Servidores públicos do Pará se preparam para COP 30 com aulas de inglês

O governo do Pará está oferecendo aulas de inglês para servidores públicos da área da segurança que trabalharão na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém, em novembro de 2025. O objetivo é deixar os profissionais capacitados para lidarem com cerca de 40 mil visitantes estrangeiros esperados na capital paraense para o evento.

Aproximadamente 100 servidores das polícias Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros, da secretaria de Segurança Pública e do Departamento de Trânsito já estão frequentando as aulas presenciais de língua inglesa, e devem concluir o último módulo do curso em dezembro deste ano.

Além disso, o projeto abriu mil vagas para a formação à distância de inglês instrumental. Destas, 600 são para profissionais de segurança pública e 400 para servidores de outras áreas.

Com isso, o governo paraense espera deixar o melhor preparo para o turismo internacional como um dos legados da COP 30 no estado.