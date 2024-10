Consórcio Nordeste terá comitê científico sobre emergências climáticas

O Consórcio Nordeste vai instalar nesta quinta-feira o Comitê Científico de Emergências Climáticas, criado para fornecer assessoramento técnico especializado, promover cooperação entre estados e estruturar políticas públicas baseadas em evidências científicas para fortalecer a resiliência climática da região.

O comitê será coordenado por Olívia Maria Cordeiro de Oliveira, geóloga e professora titular da UFBA, representante da Bahia, e terá dois representantes de cada estado nordestino.

“Mais uma vez o Consórcio Nordeste reafirma seu compromisso com a ciência no enfrentamento a questões urgentes e essenciais. Durante a pandemia, com o Comitê Científico, seguimos firmemente a ciência em um momento em que o Governo Federal, à época do governo Bolsonaro, negava a gravidade da doença. Agora, com a instalação do Comitê Científico de Emergências Climáticas, trazemos essa mesma dedicação para tratar de uma das maiores ameaças da nossa era, com a seriedade e urgência que o tema exige, visando proteger o futuro do nosso povo e do meio ambiente”, afirma a governadora Fátima Bezerra, que preside o grupo desde janeiro deste ano.